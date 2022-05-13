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Ми з України: история семьи Титаренко, которые снабдили водой более 30 тысяч жителей Чернигова

13.05.2022

В новой рубрике «Ми з України» ежедневного дайджеста «Все буде добре» семья Титаренко рассказала, как им удалось обеспечить водой более 30 тысяч жителей Чернигова. Подробности ― далее в материале.

Ми з України: История семьи Титаренко из Чернигова| Все буде добре

Инна и Вячеслав Титаренко супруги реабилитологов из Чернигова.

«Самое страшное началось 3 марта. Вся наша семья была дома, раздался очень громкий взрыв, мы попадали на пол. Ракета прилетела в дом нашего соседа».

Из-за постоянных авиаударов семья Титаренко переехала в укрытие собственной клиники. Там они приютили 6 семей с маленькими детьми. Но вскоре случилась еще одна беда.

Оккупанты разрушили основной водовод, что привело к настоящей гуманитарной катастрофе. Тысячи жителей Чернигова остались без капли воды. Более двух недель горожане страдали от обезвоживания и могли умереть. Водоканал не справлялся. Супруги Титаренко одними из первых ринулись развозить людям воду из собственной скважины, несмотря на постоянные обстрелы города и риск смерти.

«У нас был транспорт: машина и прицеп. Мы предложили водоканалу свою помощь. Так мы стали волонтерами-водовозами, как нас потом окрестили».

За месяц семья Титаренко развезла около 200 тонн воды, обеспечив более 30 тысяч жителей Чернигова.

«На этом наша помощь не кончается. Теперь мы хотим запустить бесплатную реабилитацию для наших защитников. Ибо мы живы только благодаря тому, что они рискуют своей жизнью».

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