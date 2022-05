Ми з України: Історія сім'ї Титаренків із Чернігова| Все буде добре

У новій рубриці «Ми з України» щоденного дайджесту «Все буде добре» родина Титаренків розповіла, як їм вдалося забезпечити водою понад 30 тисяч мешканців Чернігова. Подробиці ― далі в матеріалі.

Інна і В’ячеслав Титаренко подружжя реабілітологів з Чернігова.

«Найстрашніше почалося 3 березня. Вся наша сім’я була вдома, пролунав дуже гучний вибух, ми попадали на підлогу. Ракета прилетіла в будинок нашого сусіда».

Через постійні авіаудари родина Титаренків переїхала в укриття власної клініки. Там вони прихистили 6 родин з маленькими дітками. Та незабаром сталося ще одне лихо.

Окупанти зруйнували основний водовід, що призвело до справжньої гуманітарної катастрофи. Тисячі мешканців Чернігова залишилися без краплі води. Понад два тижні містяни страждали від зневоднення і могли померти. Водоканал не справлявся. Подружжя Титаренків одними з перших ринулися розвозити людям воду з власної свердловини, попри постійні обстріли міста та ризик смерті.

«У нас був транспорт: машина і причеп. Ми запропонували водоканалу свою допомогу. Так ми стали волонтерами-водовозами, як нас потім назвали».

За місяць родина Титаренків розвезла близько 200 тонн води, забезпечивши понад 30 тисяч мешканців Чернігова.

«На цьому наша допомога не закінчується. Зараз ми хочемо запустити безкоштовну реабілітацію для наших захисників. Бо ми живі лише завдяки тому, що вони там ризикують своїм життям».

Більше на тему: Допомога психолога: Як допомогти літній людині адаптуватись у новій країні?



Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.