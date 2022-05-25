«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 25 травня?
У середу, 25 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.
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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.
У середу, 25.05.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Дмитро Карпачов поділиться порадами:
- Як у 40 років розпочати життя спочатку?
- Що робити, якщо дитину цькують у новій закордонній школі?
- Що робити, якщо трирічній дитині бракує спілкування з однолітками через війну?
- Чи доречно відпочивати на морі під час війни?
Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Дивіться «Допомогу психолога» 25 травня о 19:45 на СТБ!
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