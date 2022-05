Українці втратили домівки, майно, рідних та близьких через повномасштабне вторгнення росії 24 лютого. Деякі міста загарбники з росії зрівняли з землею й вбили їхніх жителів. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов радить, як прийняти те, що твого дому більше немає.

14-річний Богдан із Маріуполя розповів, що він врятувався, живе у Вінниці, проте знає, що немає ні його дому, ні школи. Він питає, як змиритися з цим та жити далі?

Щоб зменшити жаль за минулим, треба зосередитися на планах на майбутнє. Можна знайти нових друзів, зустріти старих, набути нових професій.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

