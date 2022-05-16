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Допомога психолога: Як прийняти те, що твого дому більше немає?

16.05.2022

Українці втратили домівки, майно, рідних та близьких через повномасштабне вторгнення росії 24 лютого. Деякі міста загарбники з росії зрівняли з землею й вбили їхніх жителів. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов радить, як прийняти те, що твого дому більше немає.

Допомога психолога

14-річний Богдан із Маріуполя розповів, що він врятувався, живе у Вінниці, проте знає, що немає ні його дому, ні школи. Він питає, як змиритися з цим та жити далі?

Як прийняти те, що твого дому більше немає

  1. Зміни фокус уваги: ти не втратив домівку — ти зберіг життя!
  2. Зосередься на майбутньому. Мрій про новий будинок і нових друзів.

Щоб зменшити жаль за минулим, треба зосередитися на планах на майбутнє. Можна знайти нових друзів, зустріти старих, набути нових професій.

  1. Допоки ти живий ― перед тобою весь світ!

Допомога психолога

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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