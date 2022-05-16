Украинцы потеряли дома, имущество, родных и близких из-за полномасштабного вторжения россии 24 февраля. Некоторые города захватчики из россии сравняли с землей и убили их жителей. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев советует, как принять то, что твоего дома больше нет.

14-летний Богдан из Мариуполя рассказал, что спасся, живет в Виннице, однако уже знает, что больше нет ни его дома, ни школы. Он спрашивает, как смириться с этим и жить дальше?

Как принять то, что твоего дома больше нет

Измени фокус внимания: ты не потерял дом — ты сохранил жизнь! Сосредоточься на будущем. Мечтай о новом доме и новых друзьях.

Чтобы уменьшить сожаление о прошлом, нужно сосредоточиться на планах на будущее. Можно найти новых друзей, встретить старых, приобрести новые профессии.

Пока ты жив ― перед тобой весь мир!

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