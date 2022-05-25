В среду, 25 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В среду, 25.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Дмитрий Карпачев поделится советами:

Как в 40 лет начать жизнь сначала?

Что делать, если ребенка травят в новой зарубежной школе?

Что делать, если трехлетнему ребенку не хватает общения со сверстниками из-за войны?

Уместно ли отдыхать на море во время войны?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 25 мая в 19:45 на СТБ!

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