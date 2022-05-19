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Допомога психолога: Как помочь подростку, который закрылся в себе?

19.05.2022

24 февраля нашу жизнь изменила война, к которой люди не были готовы. Отчаяние, растерянность, замкнутость ― часто украинцы чувствуют именно это. Но самые уязвимые дети и подростки. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, как помочь подростку, который  замкнулся в себе из-за войны.

Подростковая замкнутость: как помочь ребенку: допомога психолога

Лилия из Киева сейчас находится в Польше с двумя детьми. Сын-подросток Михаил из-за войны превратился в «бетонную стену», он ни с кем новым не общается, не хочет никуда ходить, гулять. Он не хочет даже, чтобы с ним разговаривали, а единственное желание ― оказаться в Киеве в подвале.

Как помочь подростку, который заперся в себе?

  1. Не ругайте за телефон, ведь сейчас это для подростка единственный способ поговорить со старыми друзьями.

Для подростков важны социальные связи, в Польше присутствует языковой барьер, и не с кем обсудить свою жизнь и планы. Важные для него друзья оказались в других городах или странах.

  1. Попросите подростка помочь в ваших делах. В контакте с вами он будет общаться с миром.

Может быть три варианта реагирования на просьбу помочь:

  • скажет: «Не хочу, не буду, отстаньте» ― до скандала;
  • будет делать с неохотой;
  • будет делать с радостью.

В зависимости от реакции можно приглашать подростка помочь, чтобы он на время вышел из депрессивного состояния. Он общается с вами, меняется его окружение.

  1. Компенсировать недостаток общения может новая школа.
  2. У ребенка должны быть обязанности.
  3. Физическая активность принципиально важна. Отдайте ребенка на секции.

Подросток должен выбрать несколько кружков, на которые он будет ходить. Лучше, если они связаны с физической активностью, которая переключает наше внутреннее состояние.

  1. Спросите у ребенка, как он видит свое будущее. Новые мечты отвлекают от тоски по прошлому.

Подросток столкнулся с чрезвычайной ситуацией и средой. Нас не учили вести себя во время войны. Поэтому обсуждение его будущего может повлиять на состояние.

Допомога психолога

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