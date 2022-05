Підліткова замкнутість: як допомогти дитині: допомога психолога

24 лютого наше життя змінила війна, до якої люди не були готові. Відчай, розгубленість, замкнутість ― часто українці відчувають саме це. Але найвразливіші ― діти та підлітки. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, як допомогти підлітку, який замкнувся в собі через війну.

Лілія з Києва зараз в Польщі з двома дітьми. Син-підліток Михайло через війну перетворився на «бетонну стіну», він ні з ким новим не спілкується, не хоче нікуди ходити, гуляти. Він не хоче навіть, щоб із ним розмовляли, а єдине бажання ― опинитися у Києві в підвалі.

Як допомогти підлітку, який замкнувся в собі?

Для підлітків важливі соціальні зв’язки, а у Польщі присутній мовний бар’єр, і немає з ким обговорити своє життя і плани. Важливі для нього друзі опинилися в інших містах або країнах.

Може бути три варіанти реагування на прохання допомогти:

В залежності від реакції можна запрошувати підлітка допомогти, щоб він на деякий час вийшов із депресивного стану. Він спілкується з вами, змінюється його оточення.

Підліток має обрати собі кілька гуртків, на які він буде ходити. Краще, коли вони пов’язані з фізичною активністю, яка перемикає наш внутрішній стан.

Підліток зіткнувся з надзвичайною ситуацією та середовищем. Нас не вчили як поводитися під час війни. Тому обговорення його майбутнього може гарно вплинути на стан.

