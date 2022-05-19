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Допомога психолога: Як допомогти підлітку, який замкнувся в собі?

19.05.2022

24 лютого наше життя змінила війна, до якої люди не були готові. Відчай, розгубленість, замкнутість ― часто українці відчувають саме це. Але найвразливіші ― діти та підлітки. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Дмитро Карпачов  розповідає, як допомогти підлітку, який замкнувся в собі через війну.

Підліткова замкнутість: як допомогти дитині: допомога психолога

Лілія з Києва зараз в Польщі з двома дітьми. Син-підліток Михайло через війну перетворився на «бетонну стіну», він ні з ким новим не спілкується, не хоче нікуди ходити, гуляти. Він не хоче навіть, щоб із ним розмовляли, а єдине бажання ― опинитися у Києві в підвалі.

Як допомогти підлітку, який замкнувся в собі?

  1. Не сваріть за телефон, адже зараз це для підлітка єдиний спосіб поговорити зі старими друзями.

Для підлітків важливі соціальні зв’язки, а у Польщі присутній мовний бар’єр, і немає з ким обговорити своє життя і плани. Важливі для нього друзі опинилися в інших містах або країнах.

  1. Попросіть у підлітка допомоги у ваших справах. У контакті з вами він буде спілкуватися зі світом.

Може бути три варіанти реагування на прохання допомогти:

  • скаже: «Не хочу, не буду, відчепіться» ― до скандалу; 
  • буде робити з неохотою;
  • буде робити з радістю.

В залежності від реакції можна запрошувати підлітка допомогти, щоб він на деякий час вийшов із депресивного стану. Він спілкується з вами, змінюється його оточення.

  1. Компенсувати нестачу спілкування може нова школа.
  2. У підлітка мають бути обов’язки.
  3. Фізична активність надзвичайно важлива. Віддайте дитину на секції.

Підліток має обрати собі кілька гуртків, на які він буде ходити. Краще, коли вони пов’язані з фізичною активністю, яка перемикає наш внутрішній стан.

  1. Запитайте у дитини, як вона бачить своє майбутнє. Нові мрії відволікають від туги за минулим.

Підліток зіткнувся з надзвичайною ситуацією та середовищем. Нас не вчили як поводитися під час війни. Тому обговорення його майбутнього може гарно вплинути на стан.

Допомога психолога

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

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