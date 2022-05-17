У середу, 18 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У середу, 18.05.2022, в новому випуску рубрики «Допомога психолога» Андрій Жельветро поділиться порадами:

Мене лякає моя реакція на стрес від війни. Як бути?

Стосунки на відстані дали тріщину. Що робити?

Якщо сину 18 років, як наважитися поїхати з України заради меншої дитини?

Боюся бути неефективною у волонтерстві. Що робити?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 18 травня о 19:45 на СТБ!

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