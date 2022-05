Війська росії почали повномасштабну атаку на Україну несподівано, атакувавши до сходу сонця. Мільйони українців були в паніці, не знали, що робити. Проте, паніка може наступити і після декількох місяців війни. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як допомогти людині, в якої панічна атака через війну.

Професійна спортсменка Інна з Одеси з початком війни помітила у себе серйозні зміни ― почалися панічні атаки. Вона родом із Сєвєродонецька, і перша паніка у неї була ще у 2014 році. Тепер вона повернулася і посилилася, особливо, коли Інна чує вибухи. При цьому у спорті вона легко справляється зі стресом, але в житті ― ні.

Коли лунає сирена чи гучний звук, увагу треба направити на себе ― подивитися наче зверху, від третьої особи.

Треба приводити себе в норму ― почніть з дихання.

Підтримати можуть теплі слова, обійми.

Тактильний контакт ― обійняти або хоча би взяти за руки, встановити зоровий контакт, сказати заспокійливі слова.

Спробуйте повернути людину в реальність, попросивши її перерахувати речі, які бачить навколо, описати, що відчуває в тілі.

Дитину треба обійняти, притиснути її спиною до себе, гладити. Можете цілувати, сказати, що все буде добре, ви поруч. Можна проговорити, що ви розумієте її почуття. Коли відчуєте, що вона розслабилася, ― це знак, що паніка пройшла.

