«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 18 мая?
В среду, 18 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.
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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.
В среду, 18.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Андрей Жельветро поделится советами:
- Меня пугает моя реакция на стресс от войны. Как быть?
- Отношения на расстоянии дали трещину. Что делать?
- Если сыну 18 лет, как отважиться уехать из Украины ради младшего ребенка?
- Боюсь быть неэффективной в волонтерстве. Что делать?
Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомогу психолога» 18 мая в 19:45 на СТБ!
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