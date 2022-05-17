В среду, 18 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В среду, 18.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Андрей Жельветро поделится советами:

Меня пугает моя реакция на стресс от войны. Как быть?

Отношения на расстоянии дали трещину. Что делать?

Если сыну 18 лет, как отважиться уехать из Украины ради младшего ребенка?

Боюсь быть неэффективной в волонтерстве. Что делать?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 18 мая в 19:45 на СТБ!

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