Миллионы украинцев вынуждены были убегать от войны, которую развязала россия в Украине. Каждый день они не знают, будет ли куда возвращаться и как им жить дальше. А тысячи и тысячи уже остались без домов, разрушенных российскими бомбами и ракетами. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как пережить потерю имущества и ощущение, что у тебя нет дома.

Лилия из города Гостомель рассказывает о разрушении и уничтожении имущества, часть которого была нажита еще бабушками и дедушками. Теперь такое чувство, что она сама и дети просто бездомные. Как это пережить?

Как пережить потерю имущества и ощущение, что у тебя нет дома

Война забрала все, но это материальное. Сейчас важно правильно направить внимание и мысли. У вас забрали дом, но остались друзья и родственники, которые могут помочь и поддержать. Да, забрали дом, но не забрали ум, свободу и руки.

Зафиксируйте все разрушения и потери ― это понадобится, чтобы государство могло возместить утраченное.

Необходимо собрать все документы, подтверждающие разрушение и повреждение имущества. Это могут быть акты о разрушении, составленные ГСЧС, органами местных властей. Подробные фото и видео недвижимости и другого имущества до и после происшествия, показания соседей, материалы из СМИ. Это облегчит ваше психическое состояние и придаст уверенности.

Найдите по крайней мере 3 источника поддержки и временного убежища ― это даст ощущение опоры.

Правило 3 у альпинистов ― на вертикальном склоне они постоянно должны иметь три опоры. Чтобы быть уверенней в себе, вы можете поехать за границу и получить приют или обратиться в пункты помощи в Украине.

Планируйте и визуализируйте будущее.

Надо перестать жить прошлым, например, просматривая фотографии своего старого жилья. Представляйте и планируйте, каково будет ваше новое жилье.

Начните создавать новое даже в условиях разрушения.

Попробуйте нестандартный метод ― посадите цветок в горшок, начните ухаживать и заботиться о нем. Во время разрушений вокруг ― важно создавать новое. А в новом жилище вы можете поставить растение на окно и сказать: «Я дома!»

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