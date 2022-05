Мільйони українців змушені були тікати від війни, яку розв’язала росія в Україні. Щодня вони не знають, чи буде куди повертатися, і як їм жити далі. А тисячі й тисячі вже залишилися без домівок, зруйнованих російськими бомбами та ракетами. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як пережити втрату майна і відчуття, що в тебе немає дому.

Лілія з міста Гостомель розповідає про руйнування і знищення майна, частина з якого була здобута ще бабусями й дідусями. Тепер таке відчуття, що вона сама й діти просто бездомні. Як це пережити?

Війна забрала все, але то матеріальне. Зараз важливо правильно спрямувати думки та увагу. У вас забрали дім, але залишилися друзі та родичі, які можуть надати допомогу та підтримати. Так, забрали дім, але не забрали розум, волю і руки.

Потрібно зібрати всі документи, які підтверджують руйнування та пошкодження майна. Це можуть бути акти про руйнування, складені ДСНС, органами місцевої влади. Детальні фото та відео нерухомості та іншого майна до та після події, свідчення сусідів, матеріали зі ЗМІ. Це полегшить ваш психічний стан та додасть впевненості.

Правило 3 у альпіністів ― на вертикальному схилі вони постійно мають три опори. Щоб відчувати більше впевненості, ви можете поїхати за кордон за прихистком або звернутися у пункти допомоги в Україні.

Треба перестати жити минулим, наприклад, переглядаючи фото свого старого житла. Уявляйте та плануйте, яким буде ваше нове житло.

Спробуйте нестандартний метод ― посадіть квітку у горщик, почніть доглядати та піклуватися про неї. Під час руйнування навколо ― важливо створювати нове. А у новому житлі ви можете поставити рослину на вікно і сказати: «Я вдома!»

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.