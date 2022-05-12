Войска россии начали полномасштабную атаку на Украину неожиданно, атаковав к восходу солнца. Миллионы украинцев были в панике, не знали, что делать. Однако паника может наступить и после нескольких месяцев войны. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как помочь человеку, у которого паническая атака из-за войны.

Профессиональная спортсменка Инна из Одессы с началом войны заметила у себя серьезные изменения ― начались панические атаки. Девушка родом из Северодонецка, и первая паника у нее была еще в 2014 году. Теперь она вернулась и усилилась, особенно, когда Инна слышит взрывы. При этом в спорте она легко справляется со стрессом, а в жизни ― нет.

Панические атаки из-за войны: как помочь себе

Направьте внимание не на то, что спровоцировало паническую атаку, а на собственное состояние.

Когда звучит сирена или громкий звук, внимание надо направить на себя ― посмотреть будто сверху, от третьего лица.

Возьмите под контроль дыхание ― не задерживайте его!

Надо приводить себя в норму ― хорошая возможность делать это при помощи дыхания.

Попытайтесь вернуться в реальность ― назовите, что видите вокруг себя. Ищите поддержку у близких, дайте им инструкции по поводу того, как вам помочь.

Поддержать могут теплые слова и объятия.

Как помочь близкому человеку, если у него паническая атака

Возьмите человека за руки и установите зрительный контакт.

Тактильный контакт ― обнять или хотя бы взять за руки, установить зрительный контакт, сказать успокаивающие слова.

Покажите, как правильно дышать, и сделайте это вместе. Дайте выпить воду. Попросите человека называть вслух то, что он видит, слышит и чувствует в теле.

Попытайтесь вернуть человека в реальность, попросив его перечислить вещи, которые он видит вокруг, описать, что чувствует в теле.

Если ребенок стал свидетелем панической атаки родителя, проговорите его ощущения и объясните свое состояние.

Ребенка надо обнять, прижать спиной к себе, гладить. Можете целовать его, сказать, что все будет хорошо, вы рядом. Можно проговорить, что вы понимаете его чувство. Когда почувствуете, что он расслабился, ― это знак, что паника прошла.

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