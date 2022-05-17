У вівторок, 17 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

Більше на тему: Допомога психолога: Якщо діти запитують, коли путін помре

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У вівторок, 17.05.2022, в новому випуску рубрики «Допомога психолога» Світлана Арефнія поділиться порадами:

Що робити, якщо рідна людина нехтує правилами безпеки під час повітряної тривоги?

Що робити, якщо вас дратує поведінка переселенців?

Як пережити зґвалтування під час війни?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 17 травня о 19:45 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як позбутися тягаря відповідальності за близьких?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.