Мільйони українців через повномасштабне вторгнення росії змушені покинути домівки, проте багато хто навіть у безпеці не почуває себе добре через зайві турботи та хвилювання. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як позбутися тягаря відповідальності за близьких.

Дівчина з Дніпра евакуювалася з дитиною, мамою та бабусею в Данію. Проте, незважаючи на безпеку, вона не може заспокоїтися та перестати контролювати те, чи можуть батьки піти, куди хочуть, чи у безпеці дитина. На неї тиснуть питання, які треба вирішити, і що люди навколо не впораються без неї, а чоловік не знайде роботу.

Не беріть забагато відповідальності за кожного члена сім’ї. Варто надавати людям можливість нести за себе відповідальність. Не можна забувати про себе.

Чоловіки, які залишилися самі, можуть вирішувати свої фінансові та побутові справи. Це зараз лежить саме на них ― вони мають почувати себе корисними, щоб не впасти в апатію та депресію.

Підтримка другої половинки додасть визнання та віри в себе. Він піде та вирішить усі питання.

Якщо забирати у чоловіка ініціативу, пропаде віра в себе та бажання щось робити.

Дайте людям зрозуміти, що ви у точно такому ж стані, як і вони.

Покажіть, що вам важко, що все не добре. Не можна приховувати свої реальні почуття. Покажіть, що вам емоційно важко і вам також потрібна підтримка та допомога.

Зараз не можна контролювати все ― і це треба прийняти, тоді буде легше.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

