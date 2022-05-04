Допомога психолога: Як позбутися тягаря відповідальності за близьких?
Мільйони українців через повномасштабне вторгнення росії змушені покинути домівки, проте багато хто навіть у безпеці не почуває себе добре через зайві турботи та хвилювання. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як позбутися тягаря відповідальності за близьких.
Дівчина з Дніпра евакуювалася з дитиною, мамою та бабусею в Данію. Проте, незважаючи на безпеку, вона не може заспокоїтися та перестати контролювати те, чи можуть батьки піти, куди хочуть, чи у безпеці дитина. На неї тиснуть питання, які треба вирішити, і що люди навколо не впораються без неї, а чоловік не знайде роботу.
Як позбутися тягаря відповідальності за близьких
- Не брати на себе відповідальності за всіх.
Не беріть забагато відповідальності за кожного члена сім’ї. Варто надавати людям можливість нести за себе відповідальність. Не можна забувати про себе.
- Розуміти, що кожен має турбуватися про себе сам.
- Дозвольте чоловіку вирішувати фінансові та побутові проблеми самостійно.
Чоловіки, які залишилися самі, можуть вирішувати свої фінансові та побутові справи. Це зараз лежить саме на них ― вони мають почувати себе корисними, щоб не впасти в апатію та депресію.
- Підтримуйте партнера, навчіться довіряти йому.
Підтримка другої половинки додасть визнання та віри в себе. Він піде та вирішить усі питання.
- Не забирайте в чоловіка ініціативу вирішувати проблеми.
Якщо забирати у чоловіка ініціативу, пропаде віра в себе та бажання щось робити.
- Дозвольте близьким контролювати свої емоції самостійно.
Дайте людям зрозуміти, що ви у точно такому ж стані, як і вони.
- Говоріть про свій емоційний стан оточуючим.
Покажіть, що вам важко, що все не добре. Не можна приховувати свої реальні почуття. Покажіть, що вам емоційно важко і вам також потрібна підтримка та допомога.
- Усвідомте свої обмеження.
Зараз не можна контролювати все ― і це треба прийняти, тоді буде легше.
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