Допомога психолога: Как избавиться от бремени ответственности за близких?
Миллионы украинцев из-за полномасштабного вторжения россии вынуждены покинуть дома, однако многие даже в безопасности не чувствуют себя хорошо из-за лишних хлопот и волнений. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как избавиться от бремени ответственности за близких.
Девушка из Днепра была эвакуирована с ребенком, мамой и бабушкой в Данию. Однако, несмотря на безопасность, она не может успокоиться и перестать контролировать то, могут ли родители пойти, куда захотят, и в безопасности ли ребенок. На нее давят вопросы, которые нужно решить, и что люди вокруг не справятся без нее, а муж в Украине не найдет работу.
Как избавиться от бремени ответственности за близких
- Не брать на себя ответственность за всех.
Не берите слишком много ответственности за каждого члена семьи. Следует отдавать людям возможность нести за себя ответственность. Нельзя забывать о себе.
- Понимать, что каждый должен заботиться о себе сам.
- Разрешите мужчине решать финансовые и бытовые проблемы самостоятельно.
Мужчины, которые остались, сами могут решать свои финансовые и бытовые дела. Это сейчас лежит именно на них ― они должны чувствовать себя полезными, а иначе впадут в апатию и депрессию.
- Поддерживайте партнера, научитесь доверять ему.
Поддержка второй половинки придаст признания и веры в себя. Он пойдет и решит все вопросы.
- Не забирайте у мужа инициативу решать проблемы.
Если отбирать у мужчины инициативу, у него пропадет вера в себя и желание что-либо делать.
- Разрешите близким контролировать свои эмоции самостоятельно.
Дайте людям понять, что вы в точно таком же состоянии, как и они.
- Говорите о своем эмоциональном состоянии окружающим.
Покажите, что вам сложно, что все не хорошо. Нельзя скрывать свои реальные чувства. Покажите, что вам эмоционально тяжело и вам также необходима поддержка и помощь.
- Осознайте свои ограничения.
Сейчас нельзя контролировать все – и это нужно принять, тогда будет легче.
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