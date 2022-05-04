Миллионы украинцев из-за полномасштабного вторжения россии вынуждены покинуть дома, однако многие даже в безопасности не чувствуют себя хорошо из-за лишних хлопот и волнений. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как избавиться от бремени ответственности за близких.

Девушка из Днепра была эвакуирована с ребенком, мамой и бабушкой в ​​Данию. Однако, несмотря на безопасность, она не может успокоиться и перестать контролировать то, могут ли родители пойти, куда захотят, и в безопасности ли ребенок. На нее давят вопросы, которые нужно решить, и что люди вокруг не справятся без нее, а муж в Украине не найдет работу.

Как избавиться от бремени ответственности за близких

Не брать на себя ответственность за всех.

Не берите слишком много ответственности за каждого члена семьи. Следует отдавать людям возможность нести за себя ответственность. Нельзя забывать о себе.

Понимать, что каждый должен заботиться о себе сам. Разрешите мужчине решать финансовые и бытовые проблемы самостоятельно.

Мужчины, которые остались, сами могут решать свои финансовые и бытовые дела. Это сейчас лежит именно на них ― они должны чувствовать себя полезными, а иначе впадут в апатию и депрессию.

Поддерживайте партнера, научитесь доверять ему.

Поддержка второй половинки придаст признания и веры в себя. Он пойдет и решит все вопросы.

Не забирайте у мужа инициативу решать проблемы.

Если отбирать у мужчины инициативу, у него пропадет вера в себя и желание что-либо делать.

Разрешите близким контролировать свои эмоции самостоятельно.

Дайте людям понять, что вы в точно таком же состоянии, как и они.

Говорите о своем эмоциональном состоянии окружающим.

Покажите, что вам сложно, что все не хорошо. Нельзя скрывать свои реальные чувства. Покажите, что вам эмоционально тяжело и вам также необходима поддержка и помощь.

Осознайте свои ограничения.

Сейчас нельзя контролировать все – и это нужно принять, тогда будет легче.

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