«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 17 мая?
Во вторник, 17 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.
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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.
Во вторник, 17.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:
- Что делать, если родной человек пренебрегает правилами безопасности во время воздушной тревоги?
- Что делать, если вас раздражает поведение переселенцев?
- Как пережить изнасилование во время войны?
Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомогу психолога» 17 мая в 19:45 на СТБ!
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