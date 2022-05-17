Во вторник, 17 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

Во вторник, 17.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:

Что делать, если родной человек пренебрегает правилами безопасности во время воздушной тревоги?

Что делать, если вас раздражает поведение переселенцев?

Как пережить изнасилование во время войны?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 17 мая в 19:45 на СТБ!

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