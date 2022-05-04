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Допомога психолога: Что делать, если ваш бизнес находится на временно оккупированной территории?

04.05.2022

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, миллионы людей стали внутренними переселенцами и эмигрантами. Предприниматели были вынуждены оставить работу своей жизни на растерзание врага, чтобы спасти жизнь. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре»«Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, что делать, когда твой бизнес находится на временно оккупированной территории.

Допомога психолога

Врач-логопед планировала открывать большой лечебный центр для детей со всей области, но вынуждена была эвакуироваться на запад Украины. Ни о каком центре речь уже не идет, кроме того, она узнала, что мародеры уничтожают дело ее жизни прямо сейчас. Душа героини болит из-за того, что родители маленьких пациентов спрашивают, как им дальше быть, но как теперь туда можно вернуться и начать работу?

Что делать, если ваш бизнес находится на временно оккупированной территории

  1. Акцентируйте внимание на своих сильных качествах.

Организационные способности, навыки и опыт у вас никто не может отнять. Возможно, удастся продать весь или часть старого бизнеса и это даст деньги для старта нового.

  1. Используйте профессиональные навыки и опыт в местности, благоприятной для работы.

Вы можете реализовать свой план на новом месте ― и люди все равно поедут к вам, если они по-прежнему будут заинтересованы в ваших услугах.

  1. Разработайте план по настройке своего бизнеса в другой местности.

Теперь нужно начинать с маленьких шагов. Ограничение по времени выбирайте самостоятельно: вы знаете, что можете сделать в течение недели, двух, трех. Работайте по этому плану.

  1. Маленькими шагами реализуйте рабочие планы.

Не стоит спешить ― это будет помогать эмоциональному состоянию оставаться в устойчивом спокойном состоянии.

Допомога психолога

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