Через повномасштабне вторгнення росії в Україну, мільйони людей стали внутрішніми переселенцями та емігрантами. Підприємці були змушені залишити роботу свого життя на поталу ворога, щоб врятувати життя. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, що робити, коли твій бізнес знаходиться на тимчасово окупованій території.

Лікарка-логопед мала відкривати великий лікувальний центр для дітей з усієї області, але змушена була евакуюватися на захід України. Ні про який центр вже мова не йде, крім того, вона дізналася, що мародери знищують роботу її життя просто зараз. Душа лікарки болить через те, що батьки маленьких пацієнтів, питають як їм далі бути, але як тепер туди можна повернутися та відновити роботу?

Організаційні здібності, навички та досвід у вас ніхто не може забрати. Можливо, вдасться продати весь або частину старого бізнесу, і це дасть гроші для старту нового.

Ви можете реалізувати свій план на новому місці ― і люди все одно поїдуть до вас, якщо вони і раніше були зацікавлені у ваших послугах.

Зараз треба починати з маленьких кроків. Обмеження в часі обирайте самостійно: ви знаєте, що можете зробити протягом тижня, двох, трьох. Працюйте за цим планом.

Не варто поспішати ― це буде допомагати емоційному стану залишатися в сталому спокійному стані.

