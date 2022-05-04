Россияне под руководством путина с 24 февраля проводят полномасштабное вторжение в Украину. Зверства, которые совершают россияне с украинцами, вызывают ненависть к их руководителю. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, что делать, если дети спрашивают, когда путин умрет.

Маленький мальчик из Киева спрашивает, почему люди просто не убьют путина, чтобы закончить войну, которую он развязал против Украины.

Если дети спрашивают, когда путин умрет:

Приводите примеры из сказок, где добрый герой всегда убивает плохого.

Сейчас все украинцы желают смерти путину и его так ненавидят, что это чувствуют дети. Есть смысл объяснять им это с помощью сказок, например, обратиться к образу Кощея Бессмертного.

Так, вы объясните ребенку через его возможности восприятия, что происходит в мире.

Не демонстрируйте ненависть перед детьми.

Возникают ненависть по поводу путина и радость от убитых русских солдат. Дети, как губки, собирают все вокруг, поэтому не демонстрируйте негативные эмоции перед ними.

Учите ребенка любви и надежде.

У ребенка не сформирован эмоциональный аппарат, влияние эмоций взрослых в этой ситуации негативно влияет на его формирование. Мы должны доносить ребенку, что путин ― враг, но надо учить верить, надеяться, любить, а не ненавидеть.

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