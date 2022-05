Росіяни під керівництвом путіна з 24 лютого проводять повномасштабне вторгнення в Україну. Звірства, які вчиняють росіяни з українцями, викликають ненавись до їхнього керівника. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, що робити, якщо діти запитують, коли путін помре.

Маленький хлопчик із Києва запитує, чому люди просто не вб’ють путіна, щоб закінчити війну, яку той розв’язав проти України.

Якщо діти запитують, коли путін помре:

Зараз усі українці бажають смерті путіну й його так ненавидять, що це відчувають діти. Є сенс пояснювати їм це через казки, наприклад, через образ Чахлика Невмирущого.

Таким чином ви поясните дитині через її можливості сприйняття, що відбувається у світі.

Виникають ненависть щодо путіна, радість щодо вбитих російських солдат. Діти як губки збирають все навкруги, тому не демонструйте негативні емоції перед ними.

У дитини не сформований емоційний апарат, вплив емоцій дорослих у цій ситуації негативно впливає на його формування. Ми повинні доносити дитині, що путін ― ворог, але треба вчити вірити, надіятися, любити, а не ненавидіти.

