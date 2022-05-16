У понеділок, 16 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У понеділок, 16.05.2022, в новому випуску рубрики «Допомога психолога» Дмитро Карпачов поділиться порадами:

Що робити випускникам, чиї мрії про вступ зруйнувала війна?

Як правильно підтримати чоловіка, який втратив кінцівку на війні?

Як впоратися з нападами агресії під час війни?

Як порозумітися з чужими дітьми, які евакуювалися з вами без батьків?

Як прийняти те, що твого дому більше немає?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 16 травня о 19:45 на СТБ!

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