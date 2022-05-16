В понедельник, 16 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В понедельник, 16.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Дмитрий Карпачев поделится советами:

Что делать выпускникам, чьи мечты о поступлении разрушила война?

Как правильно поддержать мужчину, потерявшего конечность на войне?

Как справиться с приступами агрессии во время войны?

Как найти общий язык с чужими детьми, которые эвакуировались с вами без родителей?

Как принять то, что твоего дома больше нет?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 16 мая в 19:45 на СТБ!

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