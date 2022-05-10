С начала полномасштабного вторжения россии в Украину тысячи мужчин и женщин были мобилизованы, чтобы защищать украинцев, а миллионы вынуждены были выехать туда, где войны нет. Однако даже военные иногда обеспокоены тем, смогут ли они жить обычной жизнью после войны. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев рассказывает, смогут ли люди жить обычной жизнью после войны.

Евгения из Киева, которая во время войны была предпринимателем, стала боевым офицером уже с третьего дня полномасштабного вторжения России в Украину. В свой небольшой выходной она была шокирована Львовом – мирная жизнь сильно поразила ее ресторанами, беззаботными людьми, и женщина хотела вернуться на фронт. У Евгении появилось чувство вины, и она была озабочена, сможет ли вернуться к нормальной жизни после войны.

Как вернуться к нормальной жизни после войны

Сейчас ваш организм сосредотачивает все ресурсы, чтобы победить врага. Так что трудно отвлечься на что-то другое.

Мы таким образом устроены, что адаптируемся к ситуации. Сейчас ваш организм настроен для уничтожения врага.

Вас могут раздражать люди, которые не воюют. Но помните: каждый, как может, вкладывается в победу.

Если человека силой посадить в окоп, можно ли на него положиться? Сейчас каждый делает то, что может, для победы.

Организм всегда адаптируется к тем обстоятельствам, в которых он находится.

Мы так устроены подсознательно, что ведем себя максимально эффективно в ситуации, в которой находимся. Если появится желание быть хрупкой женщиной ― вы это реализуете.

Не ждите мгновенных результатов. Обычно перестройка длится несколько недель или месяцев.

Ваше состояние будет меняться, когда почувствуете себя в безопасности и поймете, что уже не надо воевать. Но это происходит не одномоментно.

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