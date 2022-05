З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну тисячі чоловіків та жінок стали до зброї, щоб захищати українців, а мільйони змушені були виїхати туди, де війни немає. Проте навіть військові іноді занепокоєні через те, чи зможуть вони жити звичайним життям після війни. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, чи зможуть люди жити звичайним життям після війни.

Євгенія з Києва, яка до війни була підприємицею, стала бойовою офіцеркою вже з третього дня повномасштабного вторгнення росії в Україну. У свій невеликий вихідний вона була шокована Львовом ― мирне життя сильно вразило її ресторанами, безтурботними людьми і вона хотіла повернутися на фронт. У Євгенії з’явилося почуття провини, й вона була стурбована, чи зможе повернутися до нормального життя після війни.

Людина таким чином влаштована, що адаптується до ситуації. Зараз ваш організм налаштований на знищення ворога.

Якщо людину силою посадити в окоп, чи можна на неї покластися? Зараз кожна людина робить те, що може, для перемоги.

Ми так влаштовані підсвідомо, що поводимо себе максимально ефективно і доречно ситуації, в якій знаходимося. Якщо буде бажання бути тендітною жінкою ― ви це реалізуєте.

Ваш стан буде змінюватися, коли відчуєте себе в безпеці та зрозумієте, що не треба вже воювати. Проте, це відбувається не одномоментно.

