З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну тисячі чоловіків та жінок стали до зброї, щоб захищати українців, а мільйони змушені були виїхати туди, де війни немає. Проте навіть військові іноді занепокоєні через те, чи зможуть вони жити звичайним життям після війни. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, чи зможуть люди жити звичайним життям після війни.

Євгенія з Києва, яка до війни була підприємицею, стала бойовою офіцеркою вже з третього дня повномасштабного вторгнення росії в Україну. У свій невеликий вихідний вона була шокована Львовом ― мирне життя сильно вразило її ресторанами, безтурботними людьми і вона хотіла повернутися на фронт. У Євгенії з’явилося почуття провини, й вона була стурбована, чи зможе повернутися до нормального життя після війни.

Як повернутися до нормального життя після війни

Зараз ваш організм зосереджує всі ресурси, аби перемогти ворога. Тож важко відволіктися на щось інше.

Людина таким чином влаштована, що адаптується до ситуації. Зараз ваш організм налаштований на знищення ворога.

Вас можуть дратувати люди, які не воюють. Але пам’ятайте: кожен як може вкладається в перемогу.

Якщо людину силою посадити в окоп, чи можна на неї покластися? Зараз кожна людина робить те, що може, для перемоги.

Організм завжди адаптується до тих обставин, у яких перебуває.

Ми так влаштовані підсвідомо, що поводимо себе максимально ефективно і доречно ситуації, в якій знаходимося. Якщо буде бажання бути тендітною жінкою ― ви це реалізуєте.

Не чекайте миттєвих результатів. Зазвичай переналаштування триває кілька тижнів або місяців.

Ваш стан буде змінюватися, коли відчуєте себе в безпеці та зрозумієте, що не треба вже воювати. Проте, це відбувається не одномоментно.

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