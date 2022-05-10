Допомога психолога: Чи зможу я жити звичайним життям після війни?
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну тисячі чоловіків та жінок стали до зброї, щоб захищати українців, а мільйони змушені були виїхати туди, де війни немає. Проте навіть військові іноді занепокоєні через те, чи зможуть вони жити звичайним життям після війни. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповідає, чи зможуть люди жити звичайним життям після війни.
Євгенія з Києва, яка до війни була підприємицею, стала бойовою офіцеркою вже з третього дня повномасштабного вторгнення росії в Україну. У свій невеликий вихідний вона була шокована Львовом ― мирне життя сильно вразило її ресторанами, безтурботними людьми і вона хотіла повернутися на фронт. У Євгенії з’явилося почуття провини, й вона була стурбована, чи зможе повернутися до нормального життя після війни.
Як повернутися до нормального життя після війни
- Зараз ваш організм зосереджує всі ресурси, аби перемогти ворога. Тож важко відволіктися на щось інше.
Людина таким чином влаштована, що адаптується до ситуації. Зараз ваш організм налаштований на знищення ворога.
- Вас можуть дратувати люди, які не воюють. Але пам’ятайте: кожен як може вкладається в перемогу.
Якщо людину силою посадити в окоп, чи можна на неї покластися? Зараз кожна людина робить те, що може, для перемоги.
- Організм завжди адаптується до тих обставин, у яких перебуває.
Ми так влаштовані підсвідомо, що поводимо себе максимально ефективно і доречно ситуації, в якій знаходимося. Якщо буде бажання бути тендітною жінкою ― ви це реалізуєте.
- Не чекайте миттєвих результатів. Зазвичай переналаштування триває кілька тижнів або місяців.
Ваш стан буде змінюватися, коли відчуєте себе в безпеці та зрозумієте, що не треба вже воювати. Проте, це відбувається не одномоментно.
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