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«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 12 травня?

11.05.2022

У четвер, 12 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

Допомога психолога: що буде у випуску від 12 травня

Більше на тему: Допомога психолога: Переживаю, що за кордоном недостатньо співчувають українцям. Як бути?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них. 

У четвер, 12.05.2022, в новому випуску рубрики «Допомога психолога» Андрій Жельветро поділиться порадами:

  • Панічні атаки через війну. Як допомогти собі?
  • Як допомогти близькій людині, якщо в неї панічна атака?
  • Як впоратися з тактильним голодом?
  • Як пережити втрату майна і відчуття, що в тебе немає дому?
  • Гидую спілкуватися з росіянами. Що робити?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 12 травня о 19:45 на СТБ!

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