Допомога психолога: що буде у випуску від 12 травня

У четвер, 12 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У четвер, 12.05.2022, в новому випуску рубрики «Допомога психолога» Андрій Жельветро поділиться порадами:

Панічні атаки через війну. Як допомогти собі?

Як допомогти близькій людині, якщо в неї панічна атака?

Як впоратися з тактильним голодом?

Як пережити втрату майна і відчуття, що в тебе немає дому?

Гидую спілкуватися з росіянами. Що робити?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 12 травня о 19:45 на СТБ!

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