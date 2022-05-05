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Допомога психолога: Переживаю, що за кордоном недостатньо співчувають українцям. Як бути?

05.05.2022

Мільйони українців залишили домівки через повномасштабне вторгнення росії. Проте українці часто відчувають психологічний дискомфорт у країнах, куди довелося переселитися. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре»«Допомога психолога»Андрій Жельветро розповідає, як бути, якщо переживаєш, що за кордоном недостатньо співчувають українцям.

Допомога психолога

Фахівчиня з нерухомості Тетяна виїхала до Словенії з 11-річною донькою ще 27 лютого. Її налякали чутки про те, що на Київ відправили «кадирівців». Тому вона вирішила виїхати до сестри у Словенію, яка там нещодавно вийшла заміж. Словенці більш закрита нація, їй здається, що місцеве населення недостатньо співчуває біженцям із України.

Переживаю, що за кордоном недостатньо співчувають українцям. Як бути?

  1. Пам’ятайте, що у всіх свої проблеми, і вам не зобов’язані допомагати чи співчувати ― люди це роблять з доброї волі і так, як можуть.

Люди в іншій країні не зобов’язані перейматися проблемами, які стосуються вас. Вони живуть в іншій країні, у них інші питання ― їхні, власні проблеми.

  1. Уникайте критики на адресу громадян та країни, яка вас прийняла.

У жителів країни свій менталітет, вас прийняли, і не треба їх ще критикувати.

  1. Не нав’язуйте нікому своїх поглядів на життя.

Намагайтеся нікому не нав’язувати свої цінності та світогляд, навіть, якщо ви переконані у правоті. 

  1. Докладайте зусиль, аби щонайшвидше адаптуватися.

Від вас як переселенця великим проявом поваги буде швидка адаптація до країни.

Допомога психолога

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