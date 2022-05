Мільйони українців залишили домівки через повномасштабне вторгнення росії. Проте українці часто відчувають психологічний дискомфорт у країнах, куди довелося переселитися. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як бути, якщо переживаєш, що за кордоном недостатньо співчувають українцям.

Фахівчиня з нерухомості Тетяна виїхала до Словенії з 11-річною донькою ще 27 лютого. Її налякали чутки про те, що на Київ відправили «кадирівців». Тому вона вирішила виїхати до сестри у Словенію, яка там нещодавно вийшла заміж. Словенці більш закрита нація, їй здається, що місцеве населення недостатньо співчуває біженцям із України.

Люди в іншій країні не зобов’язані перейматися проблемами, які стосуються вас. Вони живуть в іншій країні, у них інші питання ― їхні, власні проблеми.

У жителів країни свій менталітет, вас прийняли, і не треба їх ще критикувати.

Намагайтеся нікому не нав’язувати свої цінності та світогляд, навіть, якщо ви переконані у правоті.

Від вас як переселенця великим проявом поваги буде швидка адаптація до країни.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.