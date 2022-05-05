Миллионы украинцев покинули дома из-за полномасштабного вторжения россии. Однако украинцы часто испытывают психологический дискомфорт в странах, куда пришлось переселиться. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как быть, если переживаешь, что за границей недостаточно сочувствуют украинцам.

Специалист по недвижимости Татьяна решила эвакуироваться 27 февраля и выехала в Словению с 11-летней дочерью. Ее напугали слухи о том, что в Киев отправили «кадыровцев». Поэтому она уехала к сестре в Словению, которая недавно там вышла замуж. Словенцы — более закрыта нация, и ей кажется, что местное население недостаточно сочувствует беженцам из Украины.

Переживаю, что за границей недостаточно сочувствуют украинцам. Как быть?

1 Помните, что у всех свои проблемы, и вам не обязаны помогать или сочувствовать – люди это делают добровольно и так, как могут.

Люди в другой стране не обязаны беспокоиться о проблемах, которые касаются вас. Они живут в другом государстве, у них другие вопросы – их, собственные проблемы.

Избегайте критики в адрес граждан и страны, которая приняла вас.

У жителей каждой страны свой менталитет ― вас приняли, и не надо их еще критиковать.

Не навязывайте никому свои взгляды на жизнь.

Старайтесь никому не навязывать свои ценности и мировоззрение, даже если вы уверены в правоте.

Приложите усилия, чтобы как можно быстрее адаптироваться.

От вас, как переселенца, большим проявлением уважения будет быстрая адаптация к стране.

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