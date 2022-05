Із початком повномасштабної війни росії з Україною мільйони сімей мігрували до країн Європи. Проте більшість залишається в очікуванні можливості повернутися додому ― «живуть на валізах». У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як припинити «жити на валізах» та почати адаптуватися у новій країні.

Люди, які тимчасово переселилися до країн Європи весь час «живуть на валізах», й готуються повертатися додому. В такому ж стані Тетяна, яка живе у Словенії. Вона півтора місяці у підвішеному стані.

В першу чергу треба потурбуватися про дітей, які з вами весь час. Поставте собі мету для початку на місяць. Розбийте її на кроки для виконання. Це дозволить не бути у невизначеному стані.

Те життя, до якого ви звикли, невідомо коли повернеться, і невідомо в якій формі, треба адаптуватися до реальності та почати об’єктивно сприймати життя. Постійне «життя на валізах» провокує ще більший психологічний дискомфорт, якщо триває довго.

Нові ритуали, як заварювання кави зранку, або її розпиття десь у місті покращують настрій.

Дізнайтеся, де вони живуть, чим ви можете одне одному допомагати.

Дозвольте собі відчути себе господинею, як у минулому житті. Гостювання ― гарний приклад.

Щоб відчути, що ви можете впливати на те, де ви знаходитеся, зробіть перестановку у житлі ― це буде вже «ваша» квартира.

