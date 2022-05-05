Допомога психолога: Як припинити «жити на валізах» та почати адаптуватися у новій країні?
Із початком повномасштабної війни росії з Україною мільйони сімей мігрували до країн Європи. Проте більшість залишається в очікуванні можливості повернутися додому ― «живуть на валізах». У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як припинити «жити на валізах» та почати адаптуватися у новій країні.
Люди, які тимчасово переселилися до країн Європи весь час «живуть на валізах», й готуються повертатися додому. В такому ж стані Тетяна, яка живе у Словенії. Вона півтора місяці у підвішеному стані.
Як припинити «жити на валізах» та почати адаптуватися у новій країні
- Поставте для себе мету на місяць та розбийте її втілення на маленькі етапи.
В першу чергу треба потурбуватися про дітей, які з вами весь час. Поставте собі мету для початку на місяць. Розбийте її на кроки для виконання. Це дозволить не бути у невизначеному стані.
- Уникайте порівнянь свого колишнього життя із теперішнім.
Те життя, до якого ви звикли, невідомо коли повернеться, і невідомо в якій формі, треба адаптуватися до реальності та почати об’єктивно сприймати життя. Постійне «життя на валізах» провокує ще більший психологічний дискомфорт, якщо триває довго.
- Заведіть нові ритуали на щодень для покращення настрою.
Нові ритуали, як заварювання кави зранку, або її розпиття десь у місті покращують настрій.
- Знайомтеся з іншими переселенцями ― аби не відчувати самотність та мати підтримку.
Дізнайтеся, де вони живуть, чим ви можете одне одному допомагати.
- Приймайте гостей у своєму новому помешканні ― це допомагає відчути себе господинею у новому місці.
Дозвольте собі відчути себе господинею, як у минулому житті. Гостювання ― гарний приклад.
- Якщо це можливо, зробіть у новому помешканні перестановку ― так тимчасовий новий дім стане «вашим».
Щоб відчути, що ви можете впливати на те, де ви знаходитеся, зробіть перестановку у житлі ― це буде вже «ваша» квартира.
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