Із початком повномасштабної війни росії з Україною мільйони сімей мігрували до країн Європи. Проте більшість залишається в очікуванні можливості повернутися додому ― «живуть на валізах». У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Андрій Жельветро розповідає, як припинити «жити на валізах» та почати адаптуватися у новій країні.

Люди, які тимчасово переселилися до країн Європи весь час «живуть на валізах», й готуються повертатися додому. В такому ж стані Тетяна, яка живе у Словенії. Вона півтора місяці у підвішеному стані.

Як припинити «жити на валізах» та почати адаптуватися у новій країні

Поставте для себе мету на місяць та розбийте її втілення на маленькі етапи.

В першу чергу треба потурбуватися про дітей, які з вами весь час. Поставте собі мету для початку на місяць. Розбийте її на кроки для виконання. Це дозволить не бути у невизначеному стані.

Уникайте порівнянь свого колишнього життя із теперішнім.

Те життя, до якого ви звикли, невідомо коли повернеться, і невідомо в якій формі, треба адаптуватися до реальності та почати об’єктивно сприймати життя. Постійне «життя на валізах» провокує ще більший психологічний дискомфорт, якщо триває довго.

Заведіть нові ритуали на щодень для покращення настрою.

Нові ритуали, як заварювання кави зранку, або її розпиття десь у місті покращують настрій.

Знайомтеся з іншими переселенцями ― аби не відчувати самотність та мати підтримку.

Дізнайтеся, де вони живуть, чим ви можете одне одному допомагати.

Приймайте гостей у своєму новому помешканні ― це допомагає відчути себе господинею у новому місці.

Дозвольте собі відчути себе господинею, як у минулому житті. Гостювання ― гарний приклад.

Якщо це можливо, зробіть у новому помешканні перестановку ― так тимчасовий новий дім стане «вашим».

Щоб відчути, що ви можете впливати на те, де ви знаходитеся, зробіть перестановку у житлі ― це буде вже «ваша» квартира.

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