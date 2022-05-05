С началом полномасштабной войны россии с Украиной миллионы семей мигрировали в страны Европы. Однако большинство остается в ожидании возможности вернуться домой – «живут на чемоданах». В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как прекратить «жить на чемоданах» и начать адаптироваться в новой стране.

Люди, временно переселившиеся в страны Европы, все время «живут на чемоданах» и готовятся возвращаться домой. В таком же состоянии Татьяна живет в Словении. Она полтора месяца в подвешенном состоянии.

Как прекратить «жить на чемоданах» и начать адаптироваться в новой стране

Поставьте себе цель на месяц и разбейте ее воплощение на небольшие этапы.

В первую очередь, нужно позаботиться о детях, которые с вами все время. Задайте себе цель для начала на месяц. Разбейте ее на шаги для выполнения. Это позволит не находиться в неопределенном состоянии.

Избегайте сравнения своей прежней жизни с нынешней.

Та жизнь, к которой вы привыкли, неизвестно когда вернется и неизвестно в какой форме, поєтому нужно адаптироваться к реальности и начать объективно воспринимать жизнь. Постоянная «жизнь на чемоданах» провоцирует еще больший психологический дискомфорт, если длится долго.

Заведите новые ритуалы на каждый день для улучшения настроения.

Новые ритуалы, как заваривание кофе утром, или его распитие где-то в городе улучшают настроение.

Знакомьтесь с другими переселенцами, чтобы не чувствовать одиночества и иметь поддержку.

Узнайте, где они живут, чем вы можете помогать друг другу.

Принимайте гостей в своем новом доме – это помогает почувствовать себя хозяйкой в ​​новом месте.

Позвольте себе почувствовать себя хозяйкой, как в прошлой жизни. Гости ― хороший пример.

Если это возможно, сделайте в новом доме перестановку ― так временный новый дом станет «вашим».

Чтобы почувствовать, что вы можете влиять на то, где вы находитесь, произведите перестановку в жилье ― это будет уже «ваша» квартира.

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