Допомога психолога: Как прекратить жить на чемоданах и начать адаптироваться в новой стране?
С началом полномасштабной войны россии с Украиной миллионы семей мигрировали в страны Европы. Однако большинство остается в ожидании возможности вернуться домой – «живут на чемоданах». В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Андрей Жельветро рассказывает, как прекратить «жить на чемоданах» и начать адаптироваться в новой стране.
Люди, временно переселившиеся в страны Европы, все время «живут на чемоданах» и готовятся возвращаться домой. В таком же состоянии Татьяна живет в Словении. Она полтора месяца в подвешенном состоянии.
Как прекратить «жить на чемоданах» и начать адаптироваться в новой стране
- Поставьте себе цель на месяц и разбейте ее воплощение на небольшие этапы.
В первую очередь, нужно позаботиться о детях, которые с вами все время. Задайте себе цель для начала на месяц. Разбейте ее на шаги для выполнения. Это позволит не находиться в неопределенном состоянии.
- Избегайте сравнения своей прежней жизни с нынешней.
Та жизнь, к которой вы привыкли, неизвестно когда вернется и неизвестно в какой форме, поєтому нужно адаптироваться к реальности и начать объективно воспринимать жизнь. Постоянная «жизнь на чемоданах» провоцирует еще больший психологический дискомфорт, если длится долго.
- Заведите новые ритуалы на каждый день для улучшения настроения.
Новые ритуалы, как заваривание кофе утром, или его распитие где-то в городе улучшают настроение.
- Знакомьтесь с другими переселенцами, чтобы не чувствовать одиночества и иметь поддержку.
Узнайте, где они живут, чем вы можете помогать друг другу.
- Принимайте гостей в своем новом доме – это помогает почувствовать себя хозяйкой в новом месте.
Позвольте себе почувствовать себя хозяйкой, как в прошлой жизни. Гости ― хороший пример.
- Если это возможно, сделайте в новом доме перестановку ― так временный новый дом станет «вашим».
Чтобы почувствовать, что вы можете влиять на то, где вы находитесь, произведите перестановку в жилье ― это будет уже «ваша» квартира.
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