Допомога психолога: что будет в выпуске от 12 мая

В четверг, 12 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Андрей Жельветро ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В четверг, 12.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Андрей Жельветро поделится советами:

Панические атаки из-за войны. Как помочь себе?

Как помочь близкому человеку, если у него паническая атака?

Как справиться с тактильным голодом?

Как пережить потерю имущества и чувство, что у тебя нет дома?

Брезгую общаться с россиянами. Что делать?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 12 мая в 19:45 на СТБ!

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