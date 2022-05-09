Допомога психолога: що буде у випуску від 10 травня | Все буде добре

У вівторок, 10 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У вівторок, 10.05.2022, в новому випуску рубрики «Допомога психолога» Дмитро Карпачов поділиться порадами:

Що робити, якщо ви залишилися з маленькою дитиною та взагалі без підтримки?

Чи зможу я жити звичайним життям після війни?

Як допомогти дитині, яка пережила жахіття окупації?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 0 травня о 19:45 на СТБ!

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