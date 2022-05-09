Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 10 мая?

09.05.2022

Во вторник, 10 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог  Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

Допомога психолога: что будет в выпуске от 10 мая | Все буде добре

Больше по теме: Допомога психолога: Как объяснять детям, что отец идет воевать?

«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

Во вторник, 10.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Дмитрий Карпачев поделится советами:

  • Что делать, если вы остались с маленьким ребенком и без поддержки?
  • Смогу ли я жить обычной жизнью после войны?
  • Как помочь ребенку, который пережил ужас оккупации?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 10 мая в 19:45 на СТБ!

Больше по теме: Допомога психолога: Как правильно говорить с людьми, пережившими ужасы оккупации?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить