Допомога психолога: что будет в выпуске от 10 мая | Все буде добре

Во вторник, 10 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Дмитрий Карпачев ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

Во вторник, 10.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Дмитрий Карпачев поделится советами:

Что делать, если вы остались с маленьким ребенком и без поддержки?

Смогу ли я жить обычной жизнью после войны?

Как помочь ребенку, который пережил ужас оккупации?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 10 мая в 19:45 на СТБ!

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