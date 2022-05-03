С 24 февраля десятки тысяч мужчин и женщин в Украине мобилизовались, чтобы защищать Родину. Однако дома у многих остаются семьи ― дети, жены или мужья. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев советует, как объяснять детям, что отец идет воевать.

Екатерина из Закарпатья сообщила, что ее муж был в зоне АТО в 2015 году, и у них есть переживания, что его отправят на Донбасс и сейчас. Семья уже имела травмирующий опыт ― дочь перестала радоваться и смеяться, у нее появились проблемы со сверстниками и с животиком из-за нервов. Даже новорожденная дочь перестала вести себя типично, просто лежала молча и смотрела в одну точку. Тогда Екатерина обращалась к психологам. А сейчас она боится, как быть с детьми, если их отца снова отправят воевать на восток Украины.

Как объяснять детям, что отец идет воевать

Первое ― сами сохраняйте спокойствие. Ведь ваш страх может передаться ребенку.

Если мама сама переживает за мужа, нужно переместить акценты. Страх матери за будущее влияет на детей. Дети еще не понимают так остро ситуацию, как взрослые.

Отец может объяснить детям, куда он едет и почему. Но без подробностей боевых действий. Сформируйте у детей положительный сценарий: все будет хорошо, отец вернется.

Надо заверить детей, что наши ВСУ победят, отец там был и вернулся. Все будет хорошо снова.

Даже на расстоянии поддерживайте связь отца с детьми.

В наше время можно звонить по телефону, держать видеосвязь. Если дети играют маленькими игрушками, можно взять их с собой и там фотографировать: «Вот я на фронте, вот в окопе. А сможешь найти, где здесь игрушки?» Таким образом, поддерживается эмоциональная связь с детьми.

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.