З 24 лютого десятки тисяч чоловіків та жінок в Україні стало до зброї, щоб захищати Батьківщину. Проте, вдома у багатьох залишаються сім’ї ― діти, дружини або чоловіки. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов радить, як пояснювати дітям, що батько йде воювати.

Катерина із Закарпаття повідомила, що її чоловік був у зоні АТО в 2015 році, і у них є переживання, що його відправлять на Донбас. Сім’я вже мала травмуючий досвід ― донечка перестала радіти та сміятися, у неї з’явилися проблеми з однолітками та з животиком через нерви. Навіть новонароджена донька перестала поводитися типово, просто лежала мовчки та дивилася в одну точку. Тоді Катерина зверталася до психологів. А зараз вона боїться, як бути з дітьми, якщо батька знову відправлять воювати на схід України.

Якщо мама сама переживає за чоловіка, треба перемістити акцент. Страх матері за майбутнє впливає на дітей. Діти ще не розуміють так гостро ситуацію, як дорослі.

Треба запевнити дітей, що наші ЗСУ переможуть, батько там був і повернувся. Все буде добре знову.

У наш час можна телефонувати, тримати відеозв’язок. Якщо діти граються маленькими іграшками, можна взяти їх із собою і там фотографувати: «Ось я на фронті, ось в окопі. А зможеш знайти, де тут іграшки?» Таким чином підтримується емоційний зв’язок із дітьми.

