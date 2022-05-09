У програмі «Все буде добре» ця страва вразила Олега Винника. Покроковий рецепт тосту з яйцем-пашот і авокадо читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

Тостовий хліб цільнозерновий з висівками – 2 скибочки

Авокадо – 1 шт.

Яйця – 2 шт.

Рукола – 100 г

Олія оливкова – 40 мл

Сіль – 5 г

Чорний мелений перець – 3 г

Приготування:

На сухій сковорідці обсмажте 2 скибочки хліба. Очистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку. Наріжте половинки авокадо тонкими скибочками і викладіть на тости віялом. Зваріть два яйця-пашот: поставте на вогонь каструлю з водою; щойно на дні з’являться бульбашки, закрутіть воронку і вилийте яйце у воду. Варити потрібно 2–3 хвилини кожне яйце. Промокніть яйця паперовим рушником і покладіть їх на тости. Потім потрібно збризнути їх оливковою олією, посолити і приправити свіжомеленим перцем. Поверх яєць викладіть трохи руколи і знову збризніть оливкою олією. Приправте дрібкою солі та невеликою кількістю перцю.

Секрет 1. Вчений з Британії вивів формулу ідеального тосту, за якою його товщина не повинна перевищувати 9 мм.

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Секрет 2. Щоб очистити авокадо, розріжте плід навпіл, вийміть кісточку та за допомогою чайної ложки відділіть м’якоть від шкірки плоду.

Секрет 3. Щоб приготувати ідеальне яйце-пашот, розбийте яйце в невелику миску, нагрійте воду та додайте в неї пару чайних ложок білого оцту та дрібку солі. Готове яйце можна опустити в холодну воду, щоб змити оцет.