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Тост з яйцем-пашот і авокадо: рецепт

09.05.2022

У програмі «Все буде добре» ця страва вразила Олега Винника. Покроковий рецепт тосту з яйцем-пашот і авокадо читайте в нашому матеріалі.

тост з яйцем-пашот і авокадо

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Інгредієнти:

  • Тостовий хліб цільнозерновий з висівками – 2 скибочки
  • Авокадо – 1 шт.
  • Яйця – 2 шт.
  • Рукола – 100 г
  • Олія оливкова – 40 мл
  • Сіль – 5 г
  • Чорний мелений перець – 3 г

Приготування:

  1. На сухій сковорідці обсмажте 2 скибочки хліба.
  2. Очистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку.
  3. Наріжте половинки авокадо тонкими скибочками і викладіть на тости віялом.
  4. Зваріть два яйця-пашот: поставте на вогонь каструлю з водою; щойно на дні з’являться бульбашки, закрутіть воронку і вилийте яйце у воду. Варити потрібно 2–3 хвилини кожне яйце.
  5. Промокніть яйця паперовим рушником і покладіть їх на тости. Потім потрібно збризнути їх оливковою олією, посолити і приправити свіжомеленим перцем.
  6. Поверх яєць викладіть трохи руколи і знову збризніть  оливкою олією. Приправте дрібкою солі та невеликою кількістю перцю.

Секрет 1. Вчений з Британії вивів формулу ідеального тосту, за якою його товщина не повинна перевищувати 9 мм.

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Секрет 2. Щоб очистити авокадо, розріжте плід навпіл, вийміть кісточку та за допомогою чайної ложки відділіть м’якоть від шкірки плоду.

Секрет 3. Щоб приготувати ідеальне яйце-пашот, розбийте яйце в невелику миску, нагрійте воду та додайте в неї пару чайних ложок білого оцту та дрібку солі. Готове яйце можна опустити в холодну воду, щоб змити оцет.

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