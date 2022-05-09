Тост с яйцом-пашот и авокадо: рецепт
В программе «Все буде добре» это блюдо очень понравилось Олегу Виннику. Пошаговый рецепт тоста с яйцом-пашот и авокадо читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Тостовый хлеб цельнозерновой с отрубями — 2 ломтика
- Авокадо — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Руккола — 100 г
- Масло оливковое — 40 мл
- Соль — 5 г
- Черный молотый перец — 3 г
Приготовление:
- На сухой сковороде обжарьте 2 ломтика хлеба.
- Очистите авокадо от кожуры и уберите косточку.
- Нарежьте половинки авокадо тонкими ломтиками и выложите на тосты веером.
- Сварите два яйца пашот: поставьте на огонь кастрюлю с водой; как только на дне появятся пузырьки, закрутите воронку и вылейте яйцо в воду. Варить нужно 2–3 минуты каждое яйцо.
- Промокните яйца бумажным полотенцем и положите их на тосты. Затем нужно сбрызнуть их оливковым маслом, посолить и приправить свежемолотым перцем.
- Поверх яиц выложите немного рукколы и снова сбрызните оливковым маслом. Приправьте щепоткой соли и небольшим количеством перца.
Секрет 1. Ученый из Британии вывел формулу идеального тоста, по которой его толщина не должна превышать 9 мм.
Секрет 2. Чтобы очистить авокадо, разрежьте плод пополам, уберите косточку и с помощью чайной ложки отделите мякоть от кожуры плода.
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Секрет 3. Чтобы приготовить идеальное яйцо-пашот, разбейте яйцо в небольшую миску, нагрейте воду и добавьте в нее пару чайных ложек белого уксуса и щепотку соли. Готовое яйцо можно опустить в холодную воду, чтобы смыть уксус.