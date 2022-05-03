У середу, 4 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У середу, 04.05.2022, в новому випуску рубрики «Допомога психолога» Світлана Арефнія поділиться порадами:

Як допомогти підлітку впоратися з ситуацією, коли частина його друзів із проросійськими поглядами та ворожим ставленням до нього?

Що робити, коли твій бізнес знаходиться на тимчасово окупованій території?

Коли дитина запитує: «Це ми винуваті, що війна почалася? Чому нас вбивають?»

Якщо діти запитують: «Коли путін помре?»

Якщо дитина запитує: «А маму з татом вб’ють? Що я буду без них робити?»

Як позбутися тягаря відповідальності за близьких?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 4 травня о 19:45 на СТБ!

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