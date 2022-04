За 2 місяці повномасштабної війни кожен українець відчув внутрішні зміни. І, звичайно, вони не можуть не впливати на особисті стосунки. Через постійну напругу деякі пари зараз зіткнулися з проблемами в шлюбі. Та вихід є. Про те, як налагодити стосунки між чоловіком і дружиною під час війни, у рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре» розповідає Світлана Арефнія.

Перше, що треба зрозуміти жінкам, ― ми по-різному проявляємо емоції. Жінки більш емоційні, а чоловіки більш замкнуті. Вони зазвичай приховують свої емоції. І через це виникають непорозуміння.

