Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Допомога психолога: Як налагодити стосунки між чоловіком і дружиною під час війни?

28.04.2022

За 2 місяці повномасштабної війни кожен українець відчув внутрішні зміни. І, звичайно, вони не можуть не впливати на особисті стосунки. Через постійну напругу деякі пари зараз зіткнулися з проблемами в шлюбі. Та вихід є. Про те, як налагодити стосунки між чоловіком і дружиною під час війни, у рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре» розповідає Світлана Арефнія.

как наладить отношения между мужем и женой во время войны

Більше на тему: Як припинити переживати за чоловіка, який служить у ЗСУ?

Перше, що треба зрозуміти жінкам, ― ми по-різному проявляємо емоції. Жінки більш емоційні, а чоловіки більш замкнуті. Вони зазвичай приховують свої емоції. І через це виникають непорозуміння.

Щоб налагодити стосунки між чоловіком і дружиною під час війни:

  1. Дайте чоловікові тимчасову емоційну відстань. Якщо ваш чоловік замкнувся, значить, йому це потрібно. Дайте йому трохи відійти емоційно від вас. 
  2. Кажіть партнерові такі фрази: «Я поруч. Я тебе розумію. Я тебе підтримую. Я тебе кохаю». Це допоможе чоловіку розслабитися і наблизитися до вас.
  3. Усвідомте, що сварки можуть виникати через велику напругу, не пов’язану з вашим партнером. Усі ми зараз потребуємо розрядки, щоб давати вихід напрузі й негативним емоціям. Деякі сім’ї це роблять через сварки. Проте намагайтеся не вдаватися до подібних методів. 
  4. На початку сварки скажіть собі: «Стоп! Я не хочу сваритися». Якщо ви відстежите початок сварки, то зрозумієте, що можете контролювати свої емоції і не продовжувати її.
  5. Під час сварки говоріть партнерові, що ви відчуваєте. Тоді ви будете почутою. Це не відштовхує, а навпаки, змушує людину замислитись про те, що вона робить. Правильне формулювання через свої почуття дає можливість не почати сваритись.
  6. Якщо в жінки низький сексуальний потяг ― дайте їй більше часу на збудження. Під час війни секс для чоловіка є розрядкою, заспокійливим і підтримкою. А в жінки в цей період, навпаки, проявляється небажання, оскільки вона перебуває на піку емоційних переживань. Поясніть чоловікові, що вам зараз потрібен тілесний контакт. Дайте собі час на зближення і повернення думками до мирних часів. Тоді ваше інтимне життя може змінитися на краще. 

как наладить отношения между мужем и женой во время войны

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

Більше на тему: Що робити, якщо друга половинка почала дратувати під час війни?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send