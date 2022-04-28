За 2 місяці повномасштабної війни кожен українець відчув внутрішні зміни. І, звичайно, вони не можуть не впливати на особисті стосунки. Через постійну напругу деякі пари зараз зіткнулися з проблемами в шлюбі. Та вихід є. Про те, як налагодити стосунки між чоловіком і дружиною під час війни, у рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре» розповідає Світлана Арефнія.

Більше на тему: Як припинити переживати за чоловіка, який служить у ЗСУ?

Перше, що треба зрозуміти жінкам, ― ми по-різному проявляємо емоції. Жінки більш емоційні, а чоловіки більш замкнуті. Вони зазвичай приховують свої емоції. І через це виникають непорозуміння.

Щоб налагодити стосунки між чоловіком і дружиною під час війни:

Дайте чоловікові тимчасову емоційну відстань . Якщо ваш чоловік замкнувся, значить, йому це потрібно. Дайте йому трохи відійти емоційно від вас. Кажіть партнерові такі фрази: «Я поруч. Я тебе розумію. Я тебе підтримую. Я тебе кохаю» . Це допоможе чоловіку розслабитися і наблизитися до вас. Усвідомте, що сварки можуть виникати через велику напругу, не пов’язану з вашим партнером . Усі ми зараз потребуємо розрядки, щоб давати вихід напрузі й негативним емоціям. Деякі сім’ї це роблять через сварки. Проте намагайтеся не вдаватися до подібних методів. На початку сварки скажіть собі: «Стоп! Я не хочу сваритися» . Якщо ви відстежите початок сварки, то зрозумієте, що можете контролювати свої емоції і не продовжувати її. Під час сварки говоріть партнерові, що ви відчуваєте . Тоді ви будете почутою. Це не відштовхує, а навпаки, змушує людину замислитись про те, що вона робить. Правильне формулювання через свої почуття дає можливість не почати сваритись. Якщо в жінки низький сексуальний потяг ― дайте їй більше часу на збудження . Під час війни секс для чоловіка є розрядкою, заспокійливим і підтримкою. А в жінки в цей період, навпаки, проявляється небажання, оскільки вона перебуває на піку емоційних переживань. Поясніть чоловікові, що вам зараз потрібен тілесний контакт. Дайте собі час на зближення і повернення думками до мирних часів. Тоді ваше інтимне життя може змінитися на краще.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

⁣Більше на тему: Що робити, якщо друга половинка почала дратувати під час війни?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.