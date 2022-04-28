За 2 месяца полномасштабной войны каждый украинец ощутил внутренние изменения. И, само собой, они не могут не влиять на личные отношения. Из-за постоянного напряжения некоторые пары сейчас столкнулись с проблемами в браке. Но выход есть. О том, как наладить отношения между мужем и женой во время войны, в рубрике «Допомога психолога» от «Все буде добре» рассказывает Светлана Арефния.

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Первое, что нужно понять женщинам, ― мы по-разному проявляем эмоции. Женщины более эмоциональны, а мужчины более замкнуты. Они обычно скрывают свои эмоции. И от этого появляются недопонимания.

Чтобы наладить отношения между мужем и женой во время войны:

Дайте мужчине временное эмоциональное расстояние . Если ваш мужчина замкнулся, значит, ему это нужно. Дайте ему немного отойти от вас эмоционально. Говорите партнеру следующие фразы: «Я рядом. Я понимаю тебя. Я тебя поддерживаю. Я тебя люблю» . Это поможет мужчине расслабиться и приблизиться к вам. Осознайте, что ссоры могут возникать из-за большого напряжения, не связанного с вашим партнером . Все мы сейчас нуждаемся в разрядке, чтобы давать выход напряжению и негативным эмоциям. Некоторые семьи это делают через ссоры. Однако старайтесь не прибегать к подобным методам. В начале ссоры скажите себе: «Стоп! Я не хочу ссориться» . Если вы отследите начало ссоры, то поймете, что можете контролировать свои эмоции и не продлевать ее. Во время ссоры говорите партнеру, что вы чувствуете . Тогда вы будете услышаны. Это не отталкивает, а наоборот, заставляет человека задуматься над тем, что он делает. Правильная формулировка через свои чувства позволяет не начать ссориться. Если у женщины низкое сексуальное влечение ― дайте ей больше времени на возбуждение . Во время войны секс для мужчины является разрядкой, успокоительным и поддержкой. А у женщины в этот период, наоборот, проявляется нежелание, поскольку она находится на пике эмоциональных переживаний. Объясните мужчине, что вам сейчас необходим телесный контакт. Дайте себе время на сближение и возвращение мыслями в мирные времена. Тогда ваша интимная жизнь может измениться к лучшему.

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