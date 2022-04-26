Вот уже 2 месяца в Украине идет полномасштабная война, развязанная россией. Тысячи защитников оставили свои семьи и ушли на передовую, чтобы дать отпор стране-агрессору. Но как же быть в таком случае женам военных? Как перестать переживать за мужа, который служит в ВСУ, и как его поддержать? Рассказывает Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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У героини рубрики «Допомога психолога» Юлии двое детей, и когда муж пошел защищать Украину, девушка постоянно пытается держаться и быть сильной ради них. Но часто тревога за семью одолевает ее, и она не знает, как с ней справиться. Также Юлия очень боится за любимого.

Чтобы перестать переживать за мужа, который служит в ВСУ, Андрей Жельветро советует:

Возьмите под контроль собственное дыхание . Для этого можете выполнить простое упражнение: в течение 3 секунд делайте вдох носом, затем 3 секунды пауза, 3 секунды делайте выдох и снова 3 секунды пауза. Сделайте 5―7 таких циклов, и вам станет немного спокойнее. Займитесь активной физической деятельностью . Из-за стресса в теле могут появляться спазмы. А физические упражнения будут снимать напряжение. Это может быть утренняя зарядка, танцы и т.д. Фильтруйте свое окружение . Избегайте общения с тревожными и депрессивными людьми. От них вы будете перенимать тревогу и вести себя точно так же. Не будьте раздражительной и истеричной . Когда мужчина находится на войне, не устраивайте скандалы и истерики. Не рассказывайте о своих страхах и тревогах, не плачьте в трубку . Все это будет обессиливать мужчину, и он будет терять свою бдительность, способность быть эффективным и сильным. Не сейте сомнения в решениях, принятых вашим мужем . Потому что на войне есть правило: если ты сомневаешься, ты погибнешь. Поддерживайте теплыми, нежными словами . Верьте в мужа и вдохновляйте на победу. Говорите ему, что он ваш герой и самый лучший мужчина на свете. Планируйте общее будущее после окончания войны . Рисуйте образы и картины, которые будут вдохновлять мужчину. К примеру, куда вы поедете после окончания войны. И каждый раз говорите о том, как сильно вы его любите и ждете.

Слава всем защитникам Украины!

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