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Допомога психолога: Як припинити переживати за чоловіка, який служить у ЗСУ?

26.04.2022

Ось уже 2 місяці в Україні триває повномасштабна війна, розв’язана росією. Тисячі захисників залишили свої сім’ї і пішли на передову, щоб дати відсіч країні-агресорці. Але як бути в такому разі дружинам військових? Як перестати переживати за чоловіка, який служить у ЗСУ, і як його підтримати? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

андрей жельветро

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У героїні рубрики «Допомога психолога» Юлії двоє дітей, і коли чоловік пішов захищати Україну, дівчина постійно намагається триматися і бути сильною заради них. Але часто тривога за сім’ю бере гору, і вона не знає, як із цим упоратися. Також Юлія дуже боїться за коханого.

Щоб перестати переживати за чоловіка, який служить у ЗСУ, Андрій Жельветро радить:

  1. Візьміть під контроль власне дихання. Для цього можете виконати просту вправу: протягом 3 секунд робіть вдих носом, потім 3 секунди пауза, 3 секунди робіть видих і знову 3 секунди пауза. Зробіть 5―7 таких циклів, і вам стане трохи спокійніше.
  2. Займіться активною фізичною діяльністю. Через стрес у тілі можуть виникати спазми. А фізичні вправи будуть знімати напруження. Це може бути ранкова руханка, танці тощо.
  3. Фільтруйте своє оточення. Уникайте спілкування з тривожними та депресивними людьми. Від них ви будете переймати тривогу і поводитися так само.
  4. Не будьте дратівливою та істеричною. Коли чоловік перебуває на війні, не влаштовуйте скандалів та істерик. 
  5. Не розповідайте про свої страхи і тривоги, не плачте в слухавку. Все це знесилюватиме чоловіка, і він втрачатиме свою пильність, здатність бути ефективним та сильним.
  6. Не сійте сумніву в рішеннях, ухвалених вашим чоловіком. Бо на війні є правило: якщо ти сумніваєшся, ти гинеш.
  7. Підтримуйте теплими, ніжними словами. Вірте в чоловіка і надихайте на перемогу. Кажіть йому, що він ваш герой і найкращий чоловік на світі.
  8. Плануйте спільне майбутнє після закінчення війни. Малюйте образи і картини, які надихатимуть чоловіка. Наприклад, куди ви поїдете після закінчення війни. І щоразу говоріть про те, як сильно ви його кохаєте і чекаєте.

Муж пошел воевать: как быть

Муж пошел воевать: как быть

Слава всім захисникам України!

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