Ось уже 2 місяці в Україні триває повномасштабна війна, розв’язана росією. Тисячі захисників залишили свої сім’ї і пішли на передову, щоб дати відсіч країні-агресорці. Але як бути в такому разі дружинам військових? Як перестати переживати за чоловіка, який служить у ЗСУ, і як його підтримати? Розповідає Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

У героїні рубрики «Допомога психолога» Юлії двоє дітей, і коли чоловік пішов захищати Україну, дівчина постійно намагається триматися і бути сильною заради них. Але часто тривога за сім’ю бере гору, і вона не знає, як із цим упоратися. Також Юлія дуже боїться за коханого.

Слава всім захисникам України!

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

