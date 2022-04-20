С началом полномасштабной войны в Украине многие семьи проходят через сложные времена. И не всегда отношения могут выдержать такое напряжение. Героиню рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре» с началом войны стал раздражать муж. Семье Алины пришлось бежать из Мариуполя, и само собой, они пережили сильный стресс. Но что же все-таки делать, если вторая половинка начала вас раздражать? Ответ дает психолог Андрей Жельветро.

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Семья Алины три недели провела в подвале в Мариуполе. После этого отношения пары заметно ухудшились. Психолог Андрей Жельветро советует в такой ситуации не рубить с плеча, а подойти к проблеме осмысленно.

Что делать, если муж начал раздражать во время войны?

Разберитесь с причиной ваших претензий . Чего вам не хватало или не хватает от мужчины, чего недостает в его действиях или поступках. Однако помните, что все люди реагируют на войну по-разному. Не принимайте какие-либо важные решения на эмоциях . Остановитесь. Дайте себе в первую очередь выдохнуть, чтобы успокоиться и стабилизироваться. Если не готовы к разговору с мужем — отложите его . Сначала наведите порядок в себе и разберитесь в своих чувствах. Озвучьте мужу свои претензии в спокойной обстановке . Сядьте и спокойно поговорите. Если не можете прекратить ссоры — возьмите тайм-аут в общении . Договоритесь, что вы сядете за стол переговоров, когда утихнут эмоции. Восстановите собственное психологическое равновесие и вернитесь к вопросу развода после войны. А сейчас лучше сосредоточьтесь на том, чтобы остыть.

Все будет Украина!

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