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Допомога психолога: Что делать, если вторая половинка начала раздражать во время войны?

20.04.2022

С началом полномасштабной войны в Украине многие семьи проходят через сложные времена. И не всегда отношения могут выдержать такое напряжение. Героиню рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре» с началом войны стал раздражать муж. Семье Алины пришлось бежать из Мариуполя, и само собой, они пережили сильный стресс. Но что же все-таки делать, если вторая половинка начала вас раздражать? Ответ дает психолог Андрей Жельветро.

Что делать, если вторая половинка начала раздражать во время войны?

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Семья Алины три недели провела в подвале в Мариуполе. После этого отношения пары заметно ухудшились. Психолог Андрей Жельветро советует в такой ситуации не рубить с плеча, а подойти к проблеме осмысленно.

Что делать, если муж начал раздражать во время войны?

  1. Разберитесь с причиной ваших претензий. Чего вам не хватало или не хватает от мужчины, чего недостает в его действиях или поступках. Однако помните, что все люди реагируют на войну по-разному.
  2. Не принимайте какие-либо важные решения на эмоциях. Остановитесь. Дайте себе в первую очередь выдохнуть, чтобы успокоиться и стабилизироваться.
  3. Если не готовы к разговору с мужем — отложите его. Сначала наведите порядок в себе и разберитесь в своих чувствах.
  4. Озвучьте мужу свои претензии в спокойной обстановке. Сядьте и спокойно поговорите.
  5. Если не можете прекратить ссоры — возьмите тайм-аут в общении. Договоритесь, что вы сядете за стол переговоров, когда утихнут эмоции.
  6. Восстановите собственное психологическое равновесие и вернитесь к вопросу развода после войны. А сейчас лучше сосредоточьтесь на том, чтобы остыть.

Что делать, если любимый человек начал раздражать во время войны?

Все будет Украина!

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