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Допомога психолога: Що робити, якщо друга половинка почала дратувати під час війни?

20.04.2022

З початком повномасштабної війни в Україні багато сімей проходять через важкі часи. І не завжди стосунки можуть витримати таку напругу. Героїню рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре» з початком війни став дратувати чоловік. Сім’ї Аліни довелося тікати з Маріуполя, і звісно ж, вони пережили сильний стрес. Але що ж робити, якщо друга половинка почала вас дратувати? Відповідь дає психолог Андрій Жельветро.

Что делать, если вторая половинка начала раздражать во время войны?

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Сім’я Аліни три тижні провела в підвалі у Маріуполі. Після цього стосунки подружжя помітно погіршилися. Психолог Андрій Жельветро радить у такій ситуації не рубати з плеча, а підійти до проблеми виважено.

Що робити, якщо чоловік почав дратувати під час війни?

  1. Розберіться з причиною ваших претензій. Чого вам бракувало або бракує від чоловіка, чого не вистачало в його діях або вчинках. Проте пам’ятайте, що всі люди реагують на війну по-різному.
  2. Не ухвалюйте будь-яких важливих рішень на емоціях. Зупиніться. Дайте собі передусім можливість видихнути, щоб заспокоїтись і стабілізуватись.
  3. Якщо не готові до розмови з чоловіком — відкладіть її. Спершу наведіть лад у собі і розберіться у своїх почуттях.
  4. Озвучте чоловікові свої претензії у спокійній обстановці. Сядьте і спокійно поговоріть.
  5. Якщо не можете припинити сварки — візьміть тайм-аут у спілкуванні. Домовтеся, що ви сядете за стіл переговорів тоді, коли вщухнуть емоції.
  6. Відновіть власну психологічну рівновагу і поверніться до питання розлучення після війни. А зараз краще зосередьтеся на тому, щоб охолонути.

Что делать, если любимый человек начал раздражать во время войны?

Все буде Україна!

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