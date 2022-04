З початком повномасштабної війни в Україні багато сімей проходять через важкі часи. І не завжди стосунки можуть витримати таку напругу. Героїню рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре» з початком війни став дратувати чоловік. Сім’ї Аліни довелося тікати з Маріуполя, і звісно ж, вони пережили сильний стрес. Але що ж робити, якщо друга половинка почала вас дратувати? Відповідь дає психолог Андрій Жельветро.

Сім’я Аліни три тижні провела в підвалі у Маріуполі. Після цього стосунки подружжя помітно погіршилися. Психолог Андрій Жельветро радить у такій ситуації не рубати з плеча, а підійти до проблеми виважено.

