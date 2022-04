По допомогу психолога звернулася Олеся з Києва, яка з дитиною виїхала до Італії. Там вона живе з батьком дитини ― своїм екскоханим. Чоловік тисне на неї психологічно і фінансово, каже, що вона нічого тут не вирішує і є ніким. Через це Олеся відчуває себе заручницею. Про те, що робити, щоб позбутися залежності від чоловіка, розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

Якщо чоловік чинить щодо вас психологічний та економічний тиск, аб’юз, такі стосунки можуть погано позначитися не тільки на вас, а й на дитині. Психологиня Світлана Арефнія радить таким жінкам спробувати самотужки змінити своє життя, якомога скоріше взяти його під власний контроль.

Як позбутися залежності від чоловіка?

У Європі зараз багато волонтерів і центрів, які можуть допомогти. Знайдіть інший шлях, не терпіть, не закривайтеся, захистіть себе і свою дитину. Перестаньте бути жертвою. Зверніться до центрів надання допомоги. Складіть план дій, у якому визначте, які ви маєте навички, а також чим можете бути корисною. І після цього починайте діяти. Не чекайте, що ваш чоловік зміниться.

Зараз не потрібно соромитися праці, яку ви можете виконувати. Це може бути будь-що: прибирання, допомога на кухні тощо. Пам’ятайте, що зараз потрібно турбуватися і дбати лише про свою дитину. Не чекайте, що хтось за вас це зробить.

Якщо ви почнете пояснювати, розповідати, що будете робити, аб’юзер може ізолювати вас від світу. Тому це не рекомендується. Робіть маленькі кроки, дізнавайтеся інформацію і в один момент просто переїжджайте.

Зазвичай тирани дуже люблять провокувати людину на якусь тему, чіпляти, щоб вона емоційно підключалася. Важливо не включатися в ці розмови, а казати собі: «Для мене це не цікаво, я не хочу розмовляти на цю тему», ― і зупинятися.

Ви повинні показати, що захищаєте себе. Тому що зазвичай тирани мають владу лише тоді, коли ви впадаєте в стан жертви. Що більше жінка буде терпіти і мовчати, то більше в них буде влади. Тому якщо ви будете відстоювати себе, то він відчуватиме, що у вас є психологічні кордони.

Кажіть чоловікові про те, що ви не хочете продовжувати розмову при дитині. Виходьте з кімнати, де перебуває дитина, щоб вона цього не чула.

Не дозволяйте насильства над собою!

