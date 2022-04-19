За помощью к психологу обратилась Олеся из Киева, которая с ребенком уехала в Италию. Там она живет с отцом ребенка ― своим экс-возлюбленным. Мужчина давит на нее психологически и финансово, говорит, что она ничего здесь не решает и является никем. Поэтому Олеся чувствует себя заложницей. О том, что делать, чтобы избавиться от зависимости от мужчины, рассказывает Светлана Арефния в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

Больше по теме: Допомога психолога: Имеет ли человек право радоваться жизни во время войны, если есть такая возможность?

Если мужчина оказывает по отношению к вам психологическое и экономическое давление, абьюз, такие отношения могут плохо отразиться не только на вас, но и на ребенке. Психолог Светлана Арефния советует попытаться самостоятельно изменить собственную жизнь, как можно скорее взять ее под свой контроль.

Как избавиться от зависимости от мужчины?

1. Найдите людей, которые могут помочь

В Европе сейчас много волонтеров и центров, которые могут помочь. Найдите другой путь, не терпите, не закрывайтесь, защитите себя и своего ребенка. Перестаньте быть жертвой. Обратитесь в центры помощи. Составьте план действий, в котором определите, какие у вас навыки, а также чем можете быть полезной. И после этого начинайте действовать. Не ждите, что ваш мужчина изменится.

2. Начните самостоятельно обеспечивать себя

Сейчас не нужно стесняться работы, которую вы можете выполнять. Это может быть что угодно: уборка, помощь на кухне и т. д. Помните, что сейчас нужно беспокоиться и заботиться только о своем ребенке. Не ждите, что кто-нибудь за вас это сделает.

3. Не рассказывайте абьюзеру о своих планах

Если вы начнете объяснять, рассказывать, что будете делать, абьюзер может изолировать вас от мира. Потому это не рекомендуется. Делайте маленькие шаги, узнавайте информацию и в один момент просто переезжайте.

4. Избегайте разговоров на политические и любые провокационные темы

Обычно тираны очень любят провоцировать человека на какую-то тему, цеплять, чтобы он эмоционально подключался. Важно не включаться в эти разговоры, а говорить себе: «Мне это не интересно, я не хочу говорить на эту тему», ― и останавливаться.

5. Продемонстрируйте психологические границы: «Со мной так нельзя!»

Вы должны показать, что защищаете себя. Потому что обычно тираны имеют власть только тогда, когда вы впадаете в состояние жертвы. Чем больше женщина будет терпеть и молчать, тем больше у них будет власть. Поэтому если вы будете отстаивать себя, то он будет ощущать, что у вас есть психологические границы.

6. Не ссорьтесь при ребенке

Говорите мужчине о том, что вы не хотите продолжать разговор при ребенке. Выходите из комнаты, где находится ребенок, чтобы он этого не слышал.

Не разрешайте насилия над собой!

Нужна помощь психолога во время войны? Пиши в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot и становись героем рубрики «Все буде добре».

Больше по теме: Ми з України: Николай Шевчук отдал для ВСУ все свои сбережения

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.