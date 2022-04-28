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Допомога психолога: Як знайти сили жити після окупації?

28.04.2022

Так званий «русскій мір» зоставляє по собі лише руйнування, біль і сльози. А тому багато українців, які на собі його відчули, часто не розуміють, як бути далі. Як знайти сили жити після окупації? І з чого розпочати? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

светлана арефния

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По допомогу до психологині звернулася глядачка з Бучі. Після окупації росіян її квартира вціліла, хоч і зазнала пограбування. Однак зараз жінка просто не розуміє, як жити далі у приміщенні та місті, в якому все нагадує про цих нелюдів.

Щоб знайти сили жити після окупації, Світлана Арефнія радить:

  1. Працюйте зі злістю: кричіть, бийте кулаками подушку, рвіть папір. Робіть усе, що допомагатиме вам вилити цю злість. Дайте собі час на те, щоб негативні емоції вийшли.
  2. Важливо ділитися власними переживаннями. Розповідайте близьким про те, що сталося. Які зміни у вашій квартирі відбулися, що зникло, що лишилося тощо. Це теж допоможе позбутися негативних емоцій.
  3. Викидайте речі, які викликають огиду, коли ви їх бачите. Поступово ви зможете придбати інші замість них. Постарайтесь також уникати тих речей, які вас повертають до цих жахливих подій і спогадів.
  4. Повертайтеся до звичайних побутових справ. Наприклад, прибирання, приготування їжі. Поступово ви повертатиметесь до звичайного життя, і ваш емоційний стан буде змінюватися.
  5. Займайтеся тим, що підвищує вам настрій. Шукайте ресурсний стан. Це може бути їжа, перегляд фільмів, цікаві хобі тощо.

Как найти силы жить после оккупации?

Поверніть собі звичайне життя, яким ви жили до війни. І все буде добре!

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