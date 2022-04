Так званий «русскій мір» зоставляє по собі лише руйнування, біль і сльози. А тому багато українців, які на собі його відчули, часто не розуміють, як бути далі. Як знайти сили жити після окупації? І з чого розпочати? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

По допомогу до психологині звернулася глядачка з Бучі. Після окупації росіян її квартира вціліла, хоч і зазнала пограбування. Однак зараз жінка просто не розуміє, як жити далі у приміщенні та місті, в якому все нагадує про цих нелюдів.

Поверніть собі звичайне життя, яким ви жили до війни. І все буде добре!

