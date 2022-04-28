Так званий «русскій мір» зоставляє по собі лише руйнування, біль і сльози. А тому багато українців, які на собі його відчули, часто не розуміють, як бути далі. Як знайти сили жити після окупації? І з чого розпочати? Розповідає Світлана Арефнія в рубриці «Допомога психолога» від «Все буде добре».

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По допомогу до психологині звернулася глядачка з Бучі. Після окупації росіян її квартира вціліла, хоч і зазнала пограбування. Однак зараз жінка просто не розуміє, як жити далі у приміщенні та місті, в якому все нагадує про цих нелюдів.

Щоб знайти сили жити після окупації, Світлана Арефнія радить:

Працюйте зі злістю: кричіть, бийте кулаками подушку, рвіть папір . Робіть усе, що допомагатиме вам вилити цю злість. Дайте собі час на те, щоб негативні емоції вийшли. Важливо ділитися власними переживаннями . Розповідайте близьким про те, що сталося. Які зміни у вашій квартирі відбулися, що зникло, що лишилося тощо. Це теж допоможе позбутися негативних емоцій. Викидайте речі, які викликають огиду, коли ви їх бачите . Поступово ви зможете придбати інші замість них. Постарайтесь також уникати тих речей, які вас повертають до цих жахливих подій і спогадів. Повертайтеся до звичайних побутових справ . Наприклад, прибирання, приготування їжі. Поступово ви повертатиметесь до звичайного життя, і ваш емоційний стан буде змінюватися. Займайтеся тим, що підвищує вам настрій . Шукайте ресурсний стан. Це може бути їжа, перегляд фільмів, цікаві хобі тощо.

Поверніть собі звичайне життя, яким ви жили до війни. І все буде добре!

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