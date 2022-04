Як впоратися зі втомою та вигорянням через війну Допомога психолога

З 24 лютого триває повномасштабна війна, яку росія розв’язала на території України. Сім’ї змушені залишати свої домівки, а хтось — проводити місяці в укритті. Люди емоційно виснажуються, особливо якщо постійно моніторять соцмережі, де багато російської пропаганди. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснив, як знайти в собі сили та вийти зі стану виснаження, яке зараз відчувають багато людей.

Героїня рубрики вимушена жити за кордоном у тісному хостелі, не має грошей купити новий одяг та навести красу. Через зморшки, сиві волосини, неможливість причепуритися їй стало шкода себе. Навіть більше, ніж чоловіка та дітей. Їй самій від себе гидко. І вона не може знайти в собі сили перебороти це почуття.

Що значить, коли самій себе шкода

«Це може означати, що людина перебуває в дуже виснаженому стані. У стані, коли розуміє, що ні про кого не може подбати, навіть про себе. Перш за все ви маєте привести до ладу свою психіку та свій стан», ― радить Дмитро Карпачов.

Як знайти в собі сили та вийти зі стану виснаження

Потрібно добре харчуватися, наскільки це можливо.

Мінімізуйте новини та соціальні мережі, краще більше читати художньої літератури і гуляти.

Треба відволіктися від того, що відбувається, щоб привести себе та свою психіку в більш-менш ресурсний стан.

Коли ви зможете подбати про себе, ви зможете подбати і про своїх рідних та близьких.

