Как справиться с усталостью и выгоранием из-за войны Допомога психолога

С 24 февраля продолжается полномасштабная война, которую россия развязала на территории Украины. Семьи вынуждены покидать свои дома, а кто-то — проводить месяцы в укрытии. Люди эмоционально истощаются, особенно если постоянно мониторят соцсети, где много российской пропаганды. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объяснил, как найти в себе силы и выйти из состояния истощения, которое сейчас ощущают многие.

Героиня рубрики вынуждена жить за границей в тесном хостеле, у нее нет денег купить новую одежду и навести красоту. Из-за морщин, седых волос, невозможности привести себя в порядок ей стало жаль себя. Даже больше, чем мужа и детей. Ей самой от себя противно. И она не может найти в себе силы преодолеть это чувство.

Что значит, когда самой себя жаль

«Это может означать, что человек находится в очень изможденном состоянии. В состоянии, когда понимает, что ни о ком не может позаботиться, даже о себе. Прежде всего, вы должны привести в порядок свою психику и свое состояние», ― советует Дмитрий Карпачев.

Как найти в себе силы и выйти из состояния истощения

Не забывайте регулярно кушать.

Нужно хорошо питаться, насколько это возможно.

Читайте меньше новостей.

Минимизируйте новости и социальные сети, лучше читать художественную литературу и больше бывать на улице.

Отдыхайте и гуляйте на свежем воздухе.

Надо отвлечься от происходящего, чтобы привести себя и свою психику в более или менее ресурсное состояние.

Заботьтесь о себе!

Когда вы сможете позаботиться о себе, вы сможете позаботиться и о своих родных и близких.

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